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Нетаниягу встретился с президентом Замбии: Израиль возвращается в Африку
02.08.2023 17:36 Ирина Демьянова

Нетаниягу встретился с президентом Замбии: Израиль возвращается в Африку

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой в Иерусалиме, чтобы обсудить расширение сотрудничества в области сельского хозяйства, инноваций и продовольственной безопасности, говорится в сообщении его офиса.

Речь шла о развитии двусторонних экономических отношений.

"Израиль возвращается в Африку, — говорится в заявлении Нетаниягу, — а Африка возвращается в Израиль, и от этого выиграют все".

К встрече также присоединились старшие советники Нетаниягу по вопросам безопасности и дипломатии.

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