



Нетаниягу встретился с президентом Замбии: Израиль возвращается в Африку

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой в Иерусалиме, чтобы обсудить расширение сотрудничества в области сельского хозяйства, инноваций и продовольственной безопасности, говорится в сообщении его офиса.



Речь шла о развитии двусторонних экономических отношений.



"Израиль возвращается в Африку, — говорится в заявлении Нетаниягу, — а Африка возвращается в Израиль, и от этого выиграют все".



К встрече также присоединились старшие советники Нетаниягу по вопросам безопасности и дипломатии.