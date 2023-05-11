



Нетаниягу встретился с президентом Кипра

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.



Встреча состоялась в канцелярии в Иерусалиме.



"Мы вместе создаем союз в восточной части Ближнего Востока, союз демократий - Израиль-Кипр-Греция, и подключили к этому наших американских друзей. Это очень стабильный и очень перспективный союз", - отметил Нетаниягу.



По его словам, необходимо продолжать укреплять союз в экономическом плане, в контексте разведывательных служб, в сфере обороны и как политическое партнерство, в том числе на международных форумах.



Президента Кипра сопровождали министр иностранных дел и министр энергетики, торговли и промышленности. Во встрече участвовали глава СНБ, глава аппарата премьер-министра, военный секретарь премьер-министра, политический советник премьер-министра и послы двух государств.