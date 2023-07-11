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Нетаниягу встретился с посланником Белого Дома
11.07.2023 17:51 Алина Груднева

Нетаниягу встретился с посланником Белого Дома

Во вторник, 11 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился со специальным посланником Белого Дома по вопросам в сфере энергетики Амосом Хохштейном.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.

Уточняется, что во время встречи стороны обсудили проблемы на Ближнем Востоке.

Также они говорили о темах, связанных с тесным сотрудничеством между США и Израилем.

По сообщению 12-го канала израильского ТВ, Нетаниягу также поговорил с Хохштейном по поводу напряженности в отношениях с "Хизбаллой" и о попытках договориться о нормализации отношений с Саудовской Аравией.

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