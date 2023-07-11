Нетаниягу встретился с посланником Белого Дома
Во вторник, 11 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился со специальным посланником Белого Дома по вопросам в сфере энергетики Амосом Хохштейном.
Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.
Уточняется, что во время встречи стороны обсудили проблемы на Ближнем Востоке.
Также они говорили о темах, связанных с тесным сотрудничеством между США и Израилем.
По сообщению 12-го канала израильского ТВ, Нетаниягу также поговорил с Хохштейном по поводу напряженности в отношениях с "Хизбаллой" и о попытках договориться о нормализации отношений с Саудовской Аравией.