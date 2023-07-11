



Нетаниягу встретился с посланником Белого Дома

Во вторник, 11 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился со специальным посланником Белого Дома по вопросам в сфере энергетики Амосом Хохштейном.



Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.



Уточняется, что во время встречи стороны обсудили проблемы на Ближнем Востоке.



Также они говорили о темах, связанных с тесным сотрудничеством между США и Израилем.



По сообщению 12-го канала израильского ТВ, Нетаниягу также поговорил с Хохштейном по поводу напряженности в отношениях с "Хизбаллой" и о попытках договориться о нормализации отношений с Саудовской Аравией.