



Нетаниягу встретился с начальниками сил безопасности, но Бен-Гвира там не было

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел консультации на высоком уровне с начальниками службы безопасности после теракта в поселении Эли в Самарии. Об этом сообщает The Times of Israel.



Среди присутствующих были министр обороны Йоав Галант, министр по стратегическим вопросам Рон Драмер, а также руководители службы безопасности ЦАХАЛа и ШАБАКа.



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир не приглашен на консультации высокого уровня.



Издание цитирует 12 канал, который приводит слова высокопоставленных правительственных чиновников, заявивших, что “этот шаг является преднамеренным, поскольку крайне правому министру не доверяют”.



“Он лающая собака, которая не кусается”, – сказал каналу неназванный правительственный министр, как утверждает издание. “Он маленький ребенок, который получил безопасность [портфель], и вся страна платит цену”.



Другой член правительства, по информации издания, сообщил телеканалу, что Бен-Гвир является “слабым звеном” в правительстве.



Ранее Бен-Гвир отверг призывы военных не приезжать на место нападения и призвал премьер-министра начать широкомасштабную военную операцию.



