



Нетаниягу встретился с лидерами AIPAC

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с президентом AIPAC Бетси Корен, генеральным директором AIPAC Говардом Кором и генеральным директором AIPAC в Израиле Кэмероном Брауном.



Об этом сообщили в канцелярии главы правительства.



Нетаниягу подчеркнул, что центральным вопросом была и остается борьба против Ирана. Премьер-министр также поблагодарил руководителей AIPAC за вклад в укрепление отношений между Израилем и США.



Фото: Хаим Цах, GPO.