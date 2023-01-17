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Нетаниягу встретился с лидерами AIPAC | Фото: Хаим Цах, GPO.
17.01.2023 14:36 Ольга Белозерова

Нетаниягу встретился с лидерами AIPAC

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с президентом AIPAC Бетси Корен, генеральным директором AIPAC Говардом Кором и генеральным директором AIPAC в Израиле Кэмероном Брауном.

Об этом сообщили в канцелярии главы правительства.

Нетаниягу подчеркнул, что центральным вопросом была и остается борьба против Ирана. Премьер-министр также поблагодарил руководителей AIPAC за вклад в укрепление отношений между Израилем и США.

Фото: Хаим Цах, GPO.

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