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Нетаниягу встретился с губернатором Айовы: что известно
28.06.2023 14:04 Алина Груднева

Нетаниягу встретился с губернатором Айовы: что известно

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел встречу с губернатором Айовы Ким Рейнольдс.

Переговоры прошли в канцелярии главы правительства в Иерусалиме в среду, 28 июня.

В начале встречи Рейнольдс подписала заявление о поддержке Государства Израиль в связи с 75-летием независимости. Нетаниягу поблагодарил ее за поддержку.

Кроме того, стороны обсудили экономическое сотрудничество, уделив особое внимание сельскохозяйственным технологиям. 

"Во встрече приняли участие глава совета национальной безопасности, глава аппарата премьер-министра, гендиректор министерства главы правительства и политический советник премьер-министра", - сообщает канцелярия главы правительства.



 

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