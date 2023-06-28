Нетаниягу встретился с губернатором Айовы: что известно
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел встречу с губернатором Айовы Ким Рейнольдс.
Переговоры прошли в канцелярии главы правительства в Иерусалиме в среду, 28 июня.
В начале встречи Рейнольдс подписала заявление о поддержке Государства Израиль в связи с 75-летием независимости. Нетаниягу поблагодарил ее за поддержку.
Кроме того, стороны обсудили экономическое сотрудничество, уделив особое внимание сельскохозяйственным технологиям.
"Во встрече приняли участие глава совета национальной безопасности, глава аппарата премьер-министра, гендиректор министерства главы правительства и политический советник премьер-министра", - сообщает канцелярия главы правительства.
ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם מושלת איווה קים ריינולדס, בלשכת רה"מ בי-ם.— ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) June 28, 2023
בתחילת הפגישה חתמה המושלת על הצהרת תמיכה במדינת ישראל, לרגל 75 שנות עצמאות. רה"מ נתניהו הודה לה על תמיכתה הבלתי מסויגת בישראל.
כמו כן, במסגרת הפגישה דנו בשיתוף הפעולה הכלכלי, בדגש על הטכנולוגיה החקלאית. pic.twitter.com/1iqWcvq9BW