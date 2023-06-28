



Нетаниягу встретился с губернатором Айовы: что известно

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел встречу с губернатором Айовы Ким Рейнольдс.



Переговоры прошли в канцелярии главы правительства в Иерусалиме в среду, 28 июня.



В начале встречи Рейнольдс подписала заявление о поддержке Государства Израиль в связи с 75-летием независимости. Нетаниягу поблагодарил ее за поддержку.



Кроме того, стороны обсудили экономическое сотрудничество, уделив особое внимание сельскохозяйственным технологиям.



"Во встрече приняли участие глава совета национальной безопасности, глава аппарата премьер-министра, гендиректор министерства главы правительства и политический советник премьер-министра", - сообщает канцелярия главы правительства.







