



Нетаниягу встретился с главой МИД Греции: детали

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии в Иерусалиме с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.



Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.



На встрече присутствовали министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, глава администрации премьер-министра Цахи Браверман, глава СНБ Цахи Анегби, военный секретарь премьер-министра генерал-майор Ави Гиль, посол Израиля в Греции Ноам Кац и посол Греции в Израиле Кириакос Лукакис.



Нетаниягу отметил, что тесные дружеские отношения между Израилем и Грецией проявляются в различных аспектах. Он выразил надежду на то, что это отразится и на голосованиях Греции в ООН.



В ходе встречи обсуждалась необходимость предотвращения получения Ираном ядерного оружия и перспективы дальнейшего расширения круга мира Соглашений Авраама. Премьер-министр поручил главе СНБ подготовить проведение трёхсторонней встречи лидеров Израиля, Греции и Кипра по вопросу сотрудничества в сфере энергетики.