



Нетаниягу встретился с генеральным секретарем ООН в Нью-Йорке

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел дипломатические переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.



Одной из тем их разговора была дестабилизирующая роль Ирана на Ближнем Востоке и ее глобальные последствия. Премьер-министр подчеркнул серьезность действий Ирана, подчеркнув необходимость международного сотрудничества для эффективного противодействия его влиянию. Кроме того, он выразил оптимизм в отношении продолжающихся усилий США по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Такая нормализация, если она будет достигнута, значительно укрепит региональную стабильность.



Нетаниягу также подчеркнул потенциал экономического коридора, связывающего Индию, страны Персидского залива и Израиль с Европой. Эта инициатива, утверждал он, поддержит мировую экономику и послужит свидетельством возможностей, которые возникают в результате регионального сотрудничества.



Другой важный аспект дискуссии вращался вокруг отношений Израиля с Организацией Объединенных Наций. Нетаниягу заявил, что ООН следует пересмотреть свой подход к Израилю. Он счел несостоятельным, что, несмотря на позитивные события во всем мире и на Ближнем Востоке, ООН сохраняет враждебную позицию по отношению к Израилю и призвал изменить отношение организации к Израилю, отражая меняющуюся динамику в регионе.



Более того, премьер-министр призвал ООН осудить иранскую подрывную деятельность и палестинский терроризм, направленный против невинных гражданских лиц. Он настаивал на том, что организация должна воздерживаться от необоснованной критики Израиля и вместо этого сосредоточиться на устранении подлинных угроз глобальной безопасности.

