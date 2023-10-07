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Нетаниягу обсудил с Ганцем чрезвычайное правительство
07.10.2023 20:31 Наталья Богинская

Нетаниягу обсудил с Ганцем чрезвычайное правительство

В ходе встреч с лидером оппозиции Яиром Лапидом и председателем "Махане ха-Мамлахти" Бени Ганцем, премьер-министр Нетаниягу предложил им обоим войти в широкое чрезвычайное правительство, в том же формате, согласно которому лидер оппозиции Менахем Бегин присоединился к правительству Эшколя накануне Шестидневной войны.

Сообщается, что Ганц согласен войти в чрезвычайное правительство только на условиях, это будет на время ведения боевых действий, и что он будет иметь серьезное влияние на принятие решений.

Через час состоится встреча Ганца с Лапидом. 

Ожидается, что лидеры оппозиции обсудят возможность присоединения к чрезвычайному правительству. 

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