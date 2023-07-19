



Нетаниягу встретился с Галантом и Халеви на фоне угроз резервистов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел совещание с министром обороны Йоавом Галантом и начальником штаба ЦАХАЛа Герци Халеви.



Это произошло на фоне растущих угроз со стороны резервистов отказаться явиться на службу в знак протеста против правовой реформы.



По данным оборонного ведомства, Галант и Халеви проинформировали Нетаниягу о ситуации в сфере безопасности и компетенции Армии обороны Израиля.



Совместно они провели оценку ситуации. Когда именно было проведено совещание, не уточняется.



В воскресенье, 16 июля, Галант и Халеви договорились озвучить Нетаниягу опасения относительно возможного негативного влияния угроз со стороны резервистов на боевую готовность Армии обороны Израиля.

