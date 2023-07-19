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Нетаниягу встретился с Галантом и Халеви на фоне угроз резервистов
19.07.2023 15:27 Алина Груднева

Нетаниягу встретился с Галантом и Халеви на фоне угроз резервистов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел совещание с министром обороны Йоавом Галантом и начальником штаба ЦАХАЛа Герци Халеви.

Это произошло на фоне растущих угроз со стороны резервистов отказаться явиться на службу в знак протеста против правовой реформы.

По данным оборонного ведомства, Галант и Халеви проинформировали Нетаниягу о ситуации в сфере безопасности и компетенции Армии обороны Израиля.

Совместно они провели оценку ситуации. Когда именно было проведено совещание, не уточняется.

В воскресенье, 16 июля, Галант и Халеви договорились озвучить Нетаниягу опасения относительно возможного негативного влияния угроз со стороны резервистов на боевую готовность Армии обороны Израиля.
 

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