Нетаниягу встретился с Галантом и Халеви на фоне угроз резервистов
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел совещание с министром обороны Йоавом Галантом и начальником штаба ЦАХАЛа Герци Халеви.
Это произошло на фоне растущих угроз со стороны резервистов отказаться явиться на службу в знак протеста против правовой реформы.
По данным оборонного ведомства, Галант и Халеви проинформировали Нетаниягу о ситуации в сфере безопасности и компетенции Армии обороны Израиля.
Совместно они провели оценку ситуации. Когда именно было проведено совещание, не уточняется.
В воскресенье, 16 июля, Галант и Халеви договорились озвучить Нетаниягу опасения относительно возможного негативного влияния угроз со стороны резервистов на боевую готовность Армии обороны Израиля.