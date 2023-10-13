



Нетаниягу встретился с Фон дер Ляйен: ХАМАСу нельзя давать убежища

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на базе "Кирие" в Тель-Авиве встретился с главой Еврокомисии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в страну с визитом солидарности.



Глава израильского правительства поблагодарил ее за выражение поддержки в последние дни и за тот факт, что европейские страны стоят с Израилем плечом к плечу.



"Это не просто военные действия – это военные преступления. ХАМАС совершил самые ужасные военные преступления со времен Холокоста: они сжигали людей заживо, они уничтожали людей в домах. Это методы Холокоста. Они расстреливали младенцев, стреляли детям в лицо, убивали детей на глазах у родителей и убивали родителей на глазах у детей, насиловали и убивали женщин, похищали стариков, молодых людей, целые семьи", - отметил Нетаниягу.



По его словам, ХАМАС делал то же самое, что нацисты делали с евреями. Глава израильского правительства в очередной раз сравнил террористическую организацию с ИГИЛ, сказав, что она поступает даже хуже, потому заслуживает пропорционального обращения.



"Международное сообщество должно объединиться, чтобы положить конец этой ужасной катастрофе. Я ценю тот факт, что международное сообщество и Европа поддерживают Израиль. Мы находимся на передовой линии между цивилизованным миром и варварством. Им (террористам, - ред.) нельзя давать убежище. Страны, дающие убежище представителям ХАМАСом, также предоставляют убежище ИГИЛ и Аль-Каиде. Это немыслимо. Если мы будем едины, цивилизованный мир победит", - подчеркнул Нетаниягу.

