



Нетаниягу встретился с Дери: что известно

Биньямин Нетаниягу встретился сегодня с главой ШАС Арье Дери.

Об этом израильским СМИ сообщил представитель Ликуда.

По его словам, Нетаниягу и Дери работают над решением для портфеля министерства финансов, на который претендует также и Бецалель Смотрич.

Председатель Религиозных сионистов также ранее утверждал, что хотел бы стать министром обороны, однако Нетаниягу этот вариант исключил.

По предварительным данным, Дери и Нетаниягу завершили встречу без какого-либо соглашения.