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Нетаниягу встретился с Дери: что известно
16.11.2022 16:08 Алина Груднева

Нетаниягу встретился с Дери: что известно

Биньямин Нетаниягу встретился сегодня с главой ШАС Арье Дери.

 
Об этом израильским СМИ сообщил представитель Ликуда. 
 
По его словам, Нетаниягу и Дери работают над решением для портфеля министерства финансов, на который претендует также и Бецалель Смотрич.
 
Председатель Религиозных сионистов также ранее утверждал, что хотел бы стать министром обороны, однако Нетаниягу этот вариант исключил.
 
По предварительным данным, Дери и Нетаниягу завершили встречу без какого-либо соглашения.

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