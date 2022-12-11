



Нетаниягу встретился с делегацией послов ООН

Будущий премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с группой из 13 послов ООН, находящихся с визитом в Израиле.



На встрече с делегацией, которая посетила ОАЭ перед прибытием в Израиль, обсуждалась "историческая важность соглашений Авраама", сообщил офис Нетаниягу.



Лидер партии "Ликуд" также поднял темы "продолжающейся борьбы" против попыток Ирана получить ядерное оружие, а также возможности распространения соглашений Авраама на другие страны, говорится в заявлении пресс-службы.

