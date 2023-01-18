



Нетаниягу встретился с делегацией американских сенаторов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с двухпартийной делегацией сенаторов, входящих в так называемое лобби Соглашений Авраама в Конгрессе США.



В рамках встречи стороны обсудили прочное партнерство между странами-участницами соглашений - Израилем, США, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Марокко.



Кроме этого, Нетаниягу и сенаторы обсудили важность межпартийной поддержки Соглашений Авраама в Палате представителей и возможности их расширения.