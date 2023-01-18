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Нетаниягу встретился с делегацией американских сенаторов
18.01.2023 16:21 Ольга Белозерова

Нетаниягу встретился с делегацией американских сенаторов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с двухпартийной делегацией сенаторов, входящих в так называемое лобби Соглашений Авраама в Конгрессе США. 

В рамках встречи стороны обсудили прочное партнерство между странами-участницами соглашений - Израилем, США, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Марокко.

Кроме этого, Нетаниягу и сенаторы обсудили важность межпартийной поддержки Соглашений Авраама в Палате представителей и возможности их расширения. 

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