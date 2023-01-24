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Нетаниягу встретился с членами Американского еврейского комитета | Фото: Амос Бен-Гершом, GPO.
24.01.2023 07:28 Алина Груднева

Нетаниягу встретился с членами Американского еврейского комитета

Во понедельник, 23 января, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в Кнессете с делегацией членов совета директоров Американского еврейского комитета.

По данным пресс-службы канцелярии главы правительства, он поблагодарил их за деятельность на благо евреев всего мира, а также за вклад в укрепление связи между Израилем и США.

Нетаниягу объяснил членам делегации, какую опасность Иран представляет для региона и всего мира, разрабатывая ядерное оружие. По его словам, у Израиля и США должна быть общая цель: не допустить превращения Ирана в ядерную державу.
 
Кроме того, премьер-министр отметил важность расширения Соглашений Авраама. Он отметил, что это принесет региональную стабильность.
 
На встрече присутствовали директор комитета Тед Дойч, председатель попечительского совета и фонда Hillel International Мэтью Бронфман, а также президент AJC Майкл Тичнор.
 
 

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