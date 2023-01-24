



Нетаниягу встретился с членами Американского еврейского комитета

Во понедельник, 23 января, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в Кнессете с делегацией членов совета директоров Американского еврейского комитета.



По данным пресс-службы канцелярии главы правительства, он поблагодарил их за деятельность на благо евреев всего мира, а также за вклад в укрепление связи между Израилем и США.



Нетаниягу объяснил членам делегации, какую опасность Иран представляет для региона и всего мира, разрабатывая ядерное оружие. По его словам, у Израиля и США должна быть общая цель: не допустить превращения Ирана в ядерную державу.



Кроме того, премьер-министр отметил важность расширения Соглашений Авраама. Он отметил, что это принесет региональную стабильность.



На встрече присутствовали директор комитета Тед Дойч, председатель попечительского совета и фонда Hillel International Мэтью Бронфман, а также президент AJC Майкл Тичнор.



