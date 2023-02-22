



Нетаниягу встретился с американскими сенаторами

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в среду, 22 февраля, провел серию политических встреч с американскими сенаторами в Иерусалиме.



В частности, он встретился с сенатором Томом Коттоном, а затем встретился с двухпартийной делегацией конгрессменов и делегацией конгрессменов-демократов.



Он подчеркнул важность отношений между Израилем и США и поблагодарил своих гостей за их поддержку Израиля.



"Мне понравилось сегодняшняя встреча с премьер-министром Нетаниягу. Мы обсудили безопасность и экономические интересы, которые Америка разделяет с одним из наших самых важных партнеров, Израилем. Надеюсь, впереди еще много будет поездок между двумя странами", - сказал Коттон.



Отдельно Нетаньяху также встречается с делегацией членов Конгресса от Демократической партии во главе с лоббистской группой J Street, включая члена палаты представителей Кэти Портер от Калифорнии, которая объявила, что планирует баллотироваться в Сенат в 2024 году.