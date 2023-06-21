



Нетаниягу встречается с лидерами друзов на фоне столкновений на Голанах

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встречается с лидерами друзской общины на фоне массовых беспорядков на Голанских высотах.

На встрече также присутствуют духовный лидер друзов шейх Моафак Тариф и глава ШАБАК Ронен Бар.



“Я смотрю на события, происходящие сейчас на Голанских высотах, с большой серьезностью и тревогой”, — сказал Нетаниягу, сообщает его офис.



По меньшей мере 8 протестующих и 12 офицеров получили ранения за два дня ожесточенных протестов против строительства ветряной электростанции недалеко от города Мадждаль Шамс.

