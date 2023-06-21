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Нетаниягу встречается с лидерами друзов на фоне столкновений на Голанах
21.06.2023 17:07 Ирина Демьянова

Нетаниягу встречается с лидерами друзов на фоне столкновений на Голанах

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встречается с лидерами друзской общины на фоне массовых беспорядков на Голанских высотах.
На встрече также присутствуют духовный лидер друзов шейх Моафак Тариф и глава ШАБАК Ронен Бар.

“Я смотрю на события, происходящие сейчас на Голанских высотах, с большой серьезностью и тревогой”, — сказал Нетаниягу, сообщает его офис.

По меньшей мере 8 протестующих и 12 офицеров получили ранения за два дня ожесточенных протестов против строительства ветряной электростанции недалеко от города Мадждаль Шамс.
 

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