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Нетаниягу: все, кто причинят нам вред, поплатятся
11.05.2023 17:52 Алина Груднева

Нетаниягу: все, кто причинят нам вред, поплатятся

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал ликвидации командира ракетного крыла "Исламского джихада" и его заместителя в Газе.

Соответствующее заявление он сделал во время визита на позицию батальона, который использует систему "Праща Давида".

"Каждый, кто причинит нам вред, — поплатится", - сказал он.

Нетаниягу также приветствовал тот факт, что система "Праща Давида" успешно перехватила ракету над Гуш-Даном.

"Мы продолжим действовать до конца кампании", - резюмировал он.

 

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