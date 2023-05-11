



Нетаниягу: все, кто причинят нам вред, поплатятся

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал ликвидации командира ракетного крыла "Исламского джихада" и его заместителя в Газе.



Соответствующее заявление он сделал во время визита на позицию батальона, который использует систему "Праща Давида".



"Каждый, кто причинит нам вред, — поплатится", - сказал он.



Нетаниягу также приветствовал тот факт, что система "Праща Давида" успешно перехватила ракету над Гуш-Даном.



"Мы продолжим действовать до конца кампании", - резюмировал он.



