Нетаниягу: все, кто причинят нам вред, поплатятся
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал ликвидации командира ракетного крыла "Исламского джихада" и его заместителя в Газе.
Соответствующее заявление он сделал во время визита на позицию батальона, который использует систему "Праща Давида".
"Каждый, кто причинит нам вред, — поплатится", - сказал он.
Нетаниягу также приветствовал тот факт, что система "Праща Давида" успешно перехватила ракету над Гуш-Даном.
"Мы продолжим действовать до конца кампании", - резюмировал он.
אנחנו בעיצומה של המערכה, הן בהתקפה והן בהגנה >> pic.twitter.com/bEJLCca8zN— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 11, 2023