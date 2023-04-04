



Нетаниягу - врагам Израиля: никакие внутренние споры не помешают нам защищаться

На предпасхальном тосте в министерстве обороны Нетаниягу заявил, что "оборонительные силы Израиля опираются, прежде всего, на армию народа - в ней представлены все части нации".



Нетаниягу добавил, что "сегодня у нас есть спор между частями нации. Этот спор, я надеюсь, мы разрешим на основе широкого консенсуса, и я делаю все, что в моих силах, чтобы добиться этого".



Но в "послании врагам Израиля" премьер-министр повторил, что "никакой спор не помешает нам" защитить себя от нападений. Поэтому, по его словам, "у нас есть только один выбор - стоять вместе, стоять единым фронтом".



Это было третье совместное выступление Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта менее чем за 24 часа, после того как вчера премьер заявил, что отложит решение об увольнении министра обороны.



