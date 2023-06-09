



Нетаниягу - врагам Израиля: даже не надейтесь на братоубийственную войну

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в ежегодной церемонии памяти о погибших на корабле "Альталена".



Пользуясь случаем, он прокомментировал внутренние разногласия в Израиле относительно правовой реформы.



"Внутренние споры в израильском обществе о судебной реформе привели к тому, что некоторые радикальные элементы стали угрожать скатыванием страны к анархии. Чтобы было ясно, в Государстве Израиль можно выходить на демонстрации, можно протестовать, и действительно, большинство протестующих выразили свою позицию демократическим способом", - отметил Нетаниягу.



По его словам, в некоторых случаях демонстранты перешли красные линии и "грубо растоптали приемлемые нормы".



"Нарушение закона, беспорядки, нападения на избранников народа, угрозы членам семей общественных деятелей. Я говорю сегодня то, что всегда говорил: не было места для первой "Альталены", и нет места для второй", - добавил он.



По словам главы израильского правительства, как премьер-министр, он всегда будет помнить уроки "Альталаны".



"Я неоднократно подчеркивал, не отказываясь от справедливых позиций: я готов к диалогу, чтобы исчерпать возможность достижения согласия. Я также говорил и повторяю сегодня: "Не должно быть братоубийственной войны". А нашим врагам я говорю: "Не надейтесь на братоубийственную войну". В демократии возможны разногласия, но гражданской войны не будет", - резюмировал Нетаниягу.