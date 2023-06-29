



Нетаниягу: враг не делает между нами различий, потому нужно объединиться

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на церемонии выпуска пилотов на базе ВВС на юге Израиля.



Глава израильского правительства прокомментировал внутренние разногласия в стране из-за правовой реформы.



"Наши враги не делают различий между одним лагерем и другим — для них мы все мишени, потому мы все должны вместе защищать страну", - подчеркнул Нетаниягу.



По его словам, когда наступит такой момент, израильтяне все месте, "сплоченно и решительно", встанут под одним флагом.



"Мы все вместе будем охранять наш дом", - добавил он.



Следом за ним выступил министр обороны Йоав Галант, прокомментировав угрозу со стороны Ирана.



"Иран достиг продвинутой стадии развития своей ядерной программы. Мы не допустим, чтобы ядерное оружие попало в руки Ирана", — подчеркнул Галант.



По словам главы оборонного ведомства, Израиль не позволит попыток Ирана дестабилизировать регион.



"Мы будем действовать против них, мы победим их и вернем Иран на его естественное место", - добавил он.



Также заявление сделал президент Израиля Ицхак Герцог, прокомментировав, как и Нетаниягу, продолжающиеся протесты против правовой реформы и угрозы резервистов отказаться от службы.



"Право на протест — это основное право в любом демократическом государстве, в том числе и в Израиле. Но угрозам отказа не место в нашей стране", - подчеркнул он.



По словам главы государства, такие угрозы ослабляют устойчивость Государства Израиль к внешним воздействиям.

