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Нетаниягу: враг не делает между нами различий, потому нужно объединиться
29.06.2023 18:42 Алина Груднева

Нетаниягу: враг не делает между нами различий, потому нужно объединиться

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на церемонии выпуска пилотов на базе ВВС на юге Израиля.

Глава израильского правительства прокомментировал внутренние разногласия в стране из-за правовой реформы.

"Наши враги не делают различий между одним лагерем и другим — для них мы все мишени, потому мы все должны вместе защищать страну", - подчеркнул Нетаниягу.

По его словам, когда наступит такой момент, израильтяне все месте, "сплоченно и решительно", встанут под одним флагом.

"Мы все вместе будем охранять наш дом", - добавил он.

Следом за ним выступил министр обороны Йоав Галант, прокомментировав угрозу со стороны Ирана.

"Иран достиг продвинутой стадии развития своей ядерной программы. Мы не допустим, чтобы ядерное оружие попало в руки Ирана", — подчеркнул Галант.

По словам главы оборонного ведомства, Израиль не позволит попыток Ирана дестабилизировать регион.

"Мы будем действовать против них, мы победим их и вернем Иран на его естественное место", - добавил он.

Также заявление сделал президент Израиля Ицхак Герцог, прокомментировав, как и Нетаниягу, продолжающиеся протесты против правовой реформы и угрозы резервистов отказаться от службы.

"Право на протест — это основное право в любом демократическом государстве, в том числе и в Израиле. Но угрозам отказа не место в нашей стране", - подчеркнул он.

По словам главы государства, такие угрозы ослабляют устойчивость Государства Израиль к внешним воздействиям.
 

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