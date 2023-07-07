Нетаниягу впервые за несколько месяцев опережает Ганца – опрос
Три недели назад лидер "Махане-Мамлахти" Бенни Ганц безоговорочно победил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в опросах общественного мнения. 32 мандата по сравнению с 25 были четкой картиной предпочтения общественности – они были за диалог, против предполагаемого экстремизма. Сейчас, 21 день спустя – картина совсем другая.
Тенденция к росту, которой в настоящее время пользуется “Ликуд”, и тенденция к снижению "Махане-Мамлахти" достигли своего пика в последнем опросе, проведенном Маарив и Исследовательским институтом Лазар. Опрос, опубликованный в пятницу утром, показывает, что Нетаниягу впервые за три с половиной месяца обгоняет Ганца, опережая его на три мандата.
Последний опрос, в котором Нетаниягу опередил Ганца, был опубликован 23 марта, и, похоже, продолжающаяся судебная реформа законодательства на фоне интенсивных протестов привела к ослаблению "Махане-Мамлахти", наиболее активного сторонника переговоров о судебной реформе.
В результате успехов “Ликуд” за счет "Махане-Мамлахти" изменилось и расположение блоков, если выборы состоятся сегодня.
В то время как три недели назад оппозиционные партии получали 69 мест (58, если исключить “Хадаш-Тааль” и РААМ), четыре из этих мест перешли к коалиционным партиям, получившим 55 мест в последнем опросе, то есть ни одна из сторон имеет явное большинство.
Общие результаты опроса:
- “Ликуд” – 29,
- "Махане-Мамлахти" – 26,
- “Еш Атид” – 20,
- Шас – 9,
- "Яхадут-ха-Тора" – 7,
- “Хадаш-Тааль” – 5,
- НДИ – 5,
- “Религиозный сионизм” – 5,
- РААМ – 5,
- “Оцма Йегудит” – 5,
- “Мерец” – 4,
“Авода” и “Балад” не смогли преодолеть избирательный барьер с 1,4% и 2,1% соответственно.