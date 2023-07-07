



Нетаниягу впервые за несколько месяцев опережает Ганца – опрос

Три недели назад лидер "Махане-Мамлахти" Бенни Ганц безоговорочно победил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в опросах общественного мнения. 32 мандата по сравнению с 25 были четкой картиной предпочтения общественности – они были за диалог, против предполагаемого экстремизма. Сейчас, 21 день спустя – картина совсем другая.



Тенденция к росту, которой в настоящее время пользуется “Ликуд”, и тенденция к снижению "Махане-Мамлахти" достигли своего пика в последнем опросе, проведенном Маарив и Исследовательским институтом Лазар. Опрос, опубликованный в пятницу утром, показывает, что Нетаниягу впервые за три с половиной месяца обгоняет Ганца, опережая его на три мандата.



Последний опрос, в котором Нетаниягу опередил Ганца, был опубликован 23 марта, и, похоже, продолжающаяся судебная реформа законодательства на фоне интенсивных протестов привела к ослаблению "Махане-Мамлахти", наиболее активного сторонника переговоров о судебной реформе.



В результате успехов “Ликуд” за счет "Махане-Мамлахти" изменилось и расположение блоков, если выборы состоятся сегодня.



В то время как три недели назад оппозиционные партии получали 69 мест (58, если исключить “Хадаш-Тааль” и РААМ), четыре из этих мест перешли к коалиционным партиям, получившим 55 мест в последнем опросе, то есть ни одна из сторон имеет явное большинство.



Общие результаты опроса:

“Ликуд” – 29,

"Махане-Мамлахти" – 26,

“Еш Атид” – 20,

Шас – 9,

"Яхадут-ха-Тора" – 7,

“Хадаш-Тааль” – 5,

НДИ – 5,

“Религиозный сионизм” – 5,

РААМ – 5,

“Оцма Йегудит” – 5,

“Мерец” – 4,

“Авода” и “Балад” не смогли преодолеть избирательный барьер с 1,4% и 2,1% соответственно.