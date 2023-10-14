



Нетаниягу впервые посетил места нападения ХАМАСа

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил кибуц Беери и кибуц Кфар-Азза, два наиболее пострадавших приграничных поселения с Газой в результате кровавого нападения ХАМАС на прошлой неделе.



В коротком заявлении Канцелярии премьер-министра говорится, что премьер “ходил между руинами домов, где произошли эти ужасные убийства”.

Премьер-министр общался с находящимися там офицерами ЦАХАЛа, в том числе командиром парашютно-десантного батальона.



Этот визит стал первым визитом Нетаниягу на место трагедии, более чем через неделю после массовых убийств, в результате которых было убито более 1300 израильтян.



