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Нетаниягу впервые посетил места нападения ХАМАСа
14.10.2023 17:55 Наталья Богинская

Нетаниягу впервые посетил места нападения ХАМАСа

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил кибуц Беери и кибуц Кфар-Азза, два наиболее пострадавших приграничных поселения с Газой в результате кровавого нападения ХАМАС на прошлой неделе.

В коротком заявлении Канцелярии премьер-министра говорится, что премьер “ходил между руинами домов, где произошли эти ужасные убийства”.
Премьер-министр общался с находящимися там офицерами ЦАХАЛа, в том числе командиром парашютно-десантного батальона.

Этот визит стал первым визитом Нетаниягу на место трагедии, более чем через неделю после массовых убийств, в результате которых было убито более 1300 израильтян.

 

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