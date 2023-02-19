



Нетаниягу: возвращаем безопасность жителям Лода

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел рабочую встречу с мэром Лода Яиром Ревиво совместно с главами коалиции и координатором в финансовой комиссии Элиягу Ревиво.



Об этом он рассказал в воскресенье, 19 февраля.



"Возвращаем безопасность жителям Лода. Мы договорились о продвижении плана мэра по укреплению личной безопасности жителей города Лод. В рамках программы мы расширим присутствие сил безопасности в городе, а сотрудники полиции, которые там работают, будут поощрены", - сообщил глава правительства.



По словам Нетаниягу, гендиректор канцелярии премьер-министра Йоси Шели сформулирует решение правительства об укреплении Лода. Оно будет представлено в ближайшие месяцы на специальном заседании.