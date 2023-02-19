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Нетаниягу: возвращаем безопасность жителям Лода | Фото: GPO
19.02.2023 18:52 Алина Груднева

Нетаниягу: возвращаем безопасность жителям Лода

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел рабочую встречу с мэром Лода Яиром Ревиво совместно с главами коалиции и координатором в финансовой комиссии Элиягу Ревиво.

Об этом он рассказал в воскресенье, 19 февраля.

"Возвращаем безопасность жителям Лода. Мы договорились о продвижении плана мэра по укреплению личной безопасности жителей города Лод. В рамках программы мы расширим присутствие сил безопасности в городе, а сотрудники полиции, которые там работают, будут поощрены", - сообщил глава правительства.

По словам Нетаниягу, гендиректор канцелярии премьер-министра Йоси Шели сформулирует решение правительства об укреплении Лода. Оно будет представлено в ближайшие месяцы на специальном заседании.

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