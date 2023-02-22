



Нетаниягу: военные действия против Ирана становятся сложнее, если дольше ждать

Реальная военная угроза — лучший способ сдержать ядерные амбиции Ирана, но чем дольше ждать, тем труднее будет сделать это. Об этом заявил премьер-министр Нетаниягу на Хартогской конференции по национальной безопасности в Тель-Авиве во вторник вечером.



“Единственное, что надежно удерживает государства-изгои от разработки ядерного оружия, — это реальная военная угроза или реальное военное действие”, - сказал Нетаниягу.



Он напомнил, что ядерным амбициям Ирака и Сирии мешала израильская военная сила, сославшись как на израильский удар 1981 года по ядерному реактору Осирак, так и на удар 2007 года по предполагаемому ядерному реактору в Сирии. А Ливия отказалась от стремления к ядерному оружию из-за страха перед ударом США, в то время как Северная Корея не ослабляла свои ядерные амбиции.



“Вы можете сочетать это с разрушительными экономическими санкциями, но это недостаточное условие. Необходимым условием, а часто и достаточным условием, являются заслуживающие доверия военные действия”, — подчеркнул он.



По словам Нетаниягу, Тегеран приостановил свою ядерную программу после войны в Персидском заливе из-за опасений, что США вторгнутся в его страну, поскольку они вторглись в Ирак.



“Я могу сказать вам, что сделаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия. Это не просто израильский интерес; это американский интерес; это в интересах всего мира”, — сказал Нетаниягу участникам конференции.



В своем интервью профессору Вальтеру Нетаниягу добавил: “Чем дольше вы ждете, тем сложнее это становится. Мы ждали очень долго”.



Кроме того, Нетаниягу заявил о возможности нормализации отношений с Саудовской Аравией.



“Во-первых, это может расширить круг мира. Во-вторых, может служить оплотом против Ирана”, — пояснил Нетаниягу.







