



Нетаниягу: весь мир может оказаться в заложниках у Ирана

Если мировые державы не помешают Ирану получить ядерное оружие, весь мир окажется в заложниках у Исламской Республики.



Об этом во время тоста перед Песахом сказал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



Во вторник, 4 апреля, он вместе с главой Моссада Давидом Барнеа вручил премии оперативникам, которая присуждается каждые два года за оперативный вклад в защиту национальной безопасности.



"Если мы не помешаем Ирану получить ядерное оружие, мы окажемся в другой реальности, где будет весь мир взят в заложники теми, кто одержим идеей нас уничтожить. Именно поэтому это наша конечная миссия", - сказал Нетаниягу.