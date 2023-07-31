



Нетаниягу: Весь мир говорит о демократии в Израиле, никто - о Франции





Премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал интервью американской телесети Fox News.



Нетаниягу сказал: "Я нахожусь у власти в общей сложности 16 лет, и я никогда не комментировал внутренние дебаты в других демократических странах. Это могут делать другие лидеры".



По его словам, "у всех есть мнение об Израиле, у них нет мнения о правах во Франции, о демонстрациях там или о дебатах, которые идут в других странах. Это нормально, мы будем принимать свои решения. В суверенных демократических странах решения принимает правительство, избранное народом, и так будет и в Израиле".