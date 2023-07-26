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Нетаниягу: верю в возможность достижения договоренностей
26.07.2023 18:17 Алина Груднева

Нетаниягу: верю в возможность достижения договоренностей

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к израильтянам по случаю начала поста Тиша бе-Ав.

Он в очередной раз отметил, что можно достигнуть широкого консенсуса в отношении правовой реформы.

"Я считаю возможным достичь договоренностей. Вместе с моими друзьями мы работаем над этим", — сказал он.

Ранее аналогичным образом высказался президент Ицхак Герцог, подчеркнув, что большая ответственность за поиск решений лежит на том, кто держит бразды правления.

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