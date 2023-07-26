



Нетаниягу: верю в возможность достижения договоренностей

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к израильтянам по случаю начала поста Тиша бе-Ав.



Он в очередной раз отметил, что можно достигнуть широкого консенсуса в отношении правовой реформы.



"Я считаю возможным достичь договоренностей. Вместе с моими друзьями мы работаем над этим", — сказал он.



Ранее аналогичным образом высказался президент Ицхак Герцог, подчеркнув, что большая ответственность за поиск решений лежит на том, кто держит бразды правления.