Нетаниягу вернулся в Израиль в практически пустой аэропорт накануне Йом Кипура
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его делегация приземлились в Израиле в воскресенье, 24 сентября, днем и были приняты в практически пустом аэропорту Бен-Гурион. Рейс премьера прибыл около 14:00 из Нью-Йорка, откуда он вылетел в субботу вечером.
С борта рейса, направлявшегося в Тель-Авив, Нетаниягу по системе громкой связи в самолете, резюмировал “очень успешную поездку”, сообщив членам делегации, что во время своего шестидневного визита в США он “встретился примерно с 20 главами государств на пяти континентах” и добился “многих достижений”.
Премьер сказал, что у него была “прекрасная встреча с президентом США Джо Байденом, на которой мы обсудили расширение круга мира, продолжение Авраамовых соглашений”.
“Я продолжу усердно работать, чтобы принести больше достижений нашей любимой стране. Будут еще хорошие новости”, – сказал он.
Премьер заявил, что его речь в пятницу в ООН “транслировалась в прямом эфире не только по сетям в Соединенных Штатах, но и в Саудовской Аравии – и это, конечно, благословение на следующий год”.
שבים ארצה לאחר ביקור מוצלח ביותר בארה״ב.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 24, 2023
פתחתי אותו בקליפורניה במפגש חשוב עם אילון מאסק ואישים מובילים בתחום האינטליגנציה המלאכותית, שתשפיע על העתיד של כולנו.
בניו יורק קיימתי פגישה מצויינת עם נשיא ארה״ב ג׳ו ביידן בה דנו בהרחבת מעגל השלום, המשך להסכמי אברהם שהבאנו לפני שלוש… pic.twitter.com/GtonO67ZBa