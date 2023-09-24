



Нетаниягу вернулся в Израиль в практически пустой аэропорт накануне Йом Кипура

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его делегация приземлились в Израиле в воскресенье, 24 сентября, днем ​​и были приняты в практически пустом аэропорту Бен-Гурион. Рейс премьера прибыл около 14:00 из Нью-Йорка, откуда он вылетел в субботу вечером.



С борта рейса, направлявшегося в Тель-Авив, Нетаниягу по системе громкой связи в самолете, резюмировал “очень успешную поездку”, сообщив членам делегации, что во время своего шестидневного визита в США он “встретился примерно с 20 главами государств на пяти континентах” и добился “многих достижений”.



Премьер сказал, что у него была “прекрасная встреча с президентом США Джо Байденом, на которой мы обсудили расширение круга мира, продолжение Авраамовых соглашений”.



“Я продолжу усердно работать, чтобы принести больше достижений нашей любимой стране. Будут еще хорошие новости”, – сказал он.



Премьер заявил, что его речь в пятницу в ООН “транслировалась в прямом эфире не только по сетям в Соединенных Штатах, но и в Саудовской Аравии – и это, конечно, благословение на следующий год”.