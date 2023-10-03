



Нетаниягу в ответ Хаменеи: Иран не помешает нормализации с Саудией

Иран не сможет помешать Израилю добиться нормализации отношений с Саудовской Аравией.



Такое заявление в ответ на слова аятоллы Али Хаменеи сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



"В то время как террористический режим Хаменеи сеет разрушения и резню, Израиль продвигает прогресс и мир. Точно так же, как Иран не помешал нам достичь Соглашений Авраама, он не сможет помешать нам расширить круг мира на благо граждан Израиля и человечества в целом", - отметил Нетаниягу.



Ранее аналогичным образом на угрозы Хаменеи, который сказал, что идущие на нормализацию страны "ставят не на ту лошадь", ответил министр обороны Йоав Галант.

