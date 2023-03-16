



Нетаниягу в Германии: зло нужно остановить раньше

Вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем у мемориала Платформы 17 на берлинском вокзале Грюневальд премьер-министр Биньямин Нетаниягу подчеркивает необходимость “препятствовать злым замыслам на раннем этапе”.



Говоря, что Израиль сегодня сталкивается с угрозами своему существованию, Нетаниягу добавляет, что “мы узнали, что еврейский народ должен иметь возможность защищать себя самостоятельно“.



Нетаниягу говорит, что приветствует помощь друзей в достижении этой цели, и называет израильско-германские отношения “надежным союзом“.



Нетаниягу заявил, что его переговоры в Берлине будут сосредоточены на угрозе со стороны Ирана.



Шольц, говоря по-немецки на станции, из которой десятки тысяч евреев были депортированы в гетто и концлагеря, говорит, что защита безопасности Израиля является одной из причин существования Германии.



