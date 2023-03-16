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Нетаниягу в Германии: зло нужно остановить раньше
16.03.2023 13:35 Ирина Демьянова

Нетаниягу в Германии: зло нужно остановить раньше

Вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем у мемориала Платформы 17 на берлинском вокзале Грюневальд премьер-министр Биньямин Нетаниягу подчеркивает необходимость “препятствовать злым замыслам на раннем этапе”.

Говоря, что Израиль сегодня сталкивается с угрозами своему существованию, Нетаниягу добавляет, что “мы узнали, что еврейский народ должен иметь возможность защищать себя самостоятельно“.

Нетаниягу говорит, что приветствует помощь друзей в достижении этой цели, и называет израильско-германские отношения “надежным союзом“.

Нетаниягу заявил, что его переговоры в Берлине будут сосредоточены на угрозе со стороны Ирана.

Шольц, говоря по-немецки на станции, из которой десятки тысяч евреев были депортированы в гетто и концлагеря, говорит, что защита безопасности Израиля является одной из причин существования Германии.

 

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