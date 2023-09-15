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Нетаниягу: в этом году ликвидировано около 200 террористов | Фото: Коби Гидеон, GPO.
15.09.2023 10:33 Алина Груднева

Нетаниягу: в этом году ликвидировано около 200 террористов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в преддверии Рош ха-Шана встретился с командованием Моссада, ШАБАКа и ЦАХАЛа.

Подводя итоги уходящего еврейского года, он рассказал об успешных контртеррористических операциях в Израиле.

"В этом году мы ликвидировали 200 террористов, задержали более двух тысяч, предотвратили бесчисленное количество терактов и спасли жизни многих", - сказал премьер-министр.

По словам главы израильского правительства, силы безопасности, солдаты и офицеры Израиля проделывают отличную работу. Нетаниягу также подчеркнул важность единства народа и заявил, что намерен работать над достижением как можно более широкого консенсуса.

Он призвал оставить разногласия за пределами силовых структур и сохранить приверженность обеспечению безопасности страны и укреплению ее позиций.

С главой Моссада Давидом Барнеа он вручил сотрудникам премию за четыре операции, проведенные в 2022 году, которые внесли значительный  стратегический вклад в безопасность. В штаб-квартире ШАБАКа он встретился с главой Службы общей безопасности Роненом Баром и руководством службы, выслушав доклад об инновационных проектах и разведывательных операциях. С министром обороны и начальником Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви он заслушал основные положения плана работы на ближайшие годы.

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