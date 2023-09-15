



Нетаниягу: в этом году ликвидировано около 200 террористов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в преддверии Рош ха-Шана встретился с командованием Моссада, ШАБАКа и ЦАХАЛа.



Подводя итоги уходящего еврейского года, он рассказал об успешных контртеррористических операциях в Израиле.



"В этом году мы ликвидировали 200 террористов, задержали более двух тысяч, предотвратили бесчисленное количество терактов и спасли жизни многих", - сказал премьер-министр.



По словам главы израильского правительства, силы безопасности, солдаты и офицеры Израиля проделывают отличную работу. Нетаниягу также подчеркнул важность единства народа и заявил, что намерен работать над достижением как можно более широкого консенсуса.



Он призвал оставить разногласия за пределами силовых структур и сохранить приверженность обеспечению безопасности страны и укреплению ее позиций.



С главой Моссада Давидом Барнеа он вручил сотрудникам премию за четыре операции, проведенные в 2022 году, которые внесли значительный стратегический вклад в безопасность. В штаб-квартире ШАБАКа он встретился с главой Службы общей безопасности Роненом Баром и руководством службы, выслушав доклад об инновационных проектах и разведывательных операциях. С министром обороны и начальником Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви он заслушал основные положения плана работы на ближайшие годы.