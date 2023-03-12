Новости » Политика
Нетаниягу: В демократии правительство должно контролировать полицию и армию
12.03.2023 14:25 Ирина Демьянова

Нетаниягу: В демократии правительство должно контролировать полицию и армию

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, похоже, раскритиковал юридического советника Гали Бахарав Миару после того, как она на выходных предложила заморозить увольнение начальника окружной полиции Тель-Авива.

“В каждой функционирующей демократии избранное правительство несет ответственность за армию, полицию и другие службы безопасности. Так должно быть, и горе нам, если это не так ”, — говорит он в начале еженедельного заседания кабинета министров. 

Премьер-министр говорит, что такая иерархия “укоренена не только в законе, но и в здравом смысле”. Нетаниягу отмечает, что такая система “является основой любой демократии и общества, и если вы подорвете ее, вы подорвете само существование демократии“.

Премьер-министр также отвечает на угрозы некоторых покинуть страну, если закон о реформе будет принят.

“Вы не можете сказать: “Я поддерживаю страну“, но “Если вы не принимаете мою позицию, я уеду из страны. Условного сионизма не существует “, - говорит он.

Нетаниягу утверждает, что во время бесед с лидерами итальянского бизнеса во время его недавней поездки в Рим никто из них не упомянул спорный план судебной реформы.

“Во время поездки я встретился с десятками руководителей ведущих итальянских компаний. Никто из них не говорил со мной о судебной реформе, но все без исключения говорили мне об инвестициях в Израиль, об их увеличении и развитии сотрудничества с израильской экономикой“, — говорит Нетаниягу. 


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы