



Нетаниягу: В демократии правительство должно контролировать полицию и армию

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, похоже, раскритиковал юридического советника Гали Бахарав Миару после того, как она на выходных предложила заморозить увольнение начальника окружной полиции Тель-Авива.



“В каждой функционирующей демократии избранное правительство несет ответственность за армию, полицию и другие службы безопасности. Так должно быть, и горе нам, если это не так ”, — говорит он в начале еженедельного заседания кабинета министров.



Премьер-министр говорит, что такая иерархия “укоренена не только в законе, но и в здравом смысле”. Нетаниягу отмечает, что такая система “является основой любой демократии и общества, и если вы подорвете ее, вы подорвете само существование демократии“.



Премьер-министр также отвечает на угрозы некоторых покинуть страну, если закон о реформе будет принят.



“Вы не можете сказать: “Я поддерживаю страну“, но “Если вы не принимаете мою позицию, я уеду из страны. Условного сионизма не существует “, - говорит он.



Нетаниягу утверждает, что во время бесед с лидерами итальянского бизнеса во время его недавней поездки в Рим никто из них не упомянул спорный план судебной реформы.



“Во время поездки я встретился с десятками руководителей ведущих итальянских компаний. Никто из них не говорил со мной о судебной реформе, но все без исключения говорили мне об инвестициях в Израиль, об их увеличении и развитии сотрудничества с израильской экономикой“, — говорит Нетаниягу.





