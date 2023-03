Нетаниягу узнал о теракте в Тель-Авиве, находясь в синагоге

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу был проинформирован о теракте в Тель-Авиве, находясь в римской синагоге.



Уточняется, что ему на ухо прошептал о произошедшем военный секретарь.



Это произошло вскоре после того, как премьер-министр обратился к группе собравшихся итальянских евреев.





PM @netanyahu receives an update on the Tel Aviv attack from his military secretary Avi Gil. pic.twitter.com/XPAoo7Wboz

PM @netanyahu gives instructions to his chief of staff after being updated on the shooting attack in TLV. pic.twitter.com/ipL1de49G7