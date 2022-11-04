



"Нетаниягу - ужасный человек, причинивший громадный вред Израилю"



Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт дал интервью радио 103FM, прокомментировал результаты выборов и победу правого блока во главе с Нетаниягу.



Ольмерт сказал: "С точки зрения цифр, это то, что ожидалось плюс-минус. Политический аспект итогов выборов мог бы быть другим, но нет сомнений, что это вес блока, который представляет Нетаниягу. Это около пятидесяти процентов жителей страны, пятьдесят процентов остальных думают иначе. Политический результат создает приоритет, который позволяет Нетаниягу сформировать правительство."



"Я считаю Нетаниягу плохим человеком, этот человек, без сомнения, нанесший огромный ущерб израильскому обществу, разделивший его - добавил он, - Это, конечно, очень беспокоит меня, я думаю, что то, что возвращается к руководству страной, это не обязательно только Нетаниягу, но тот состав политических сил, во главе которых он стоит, и явное влияние, которое, как ожидается, будут иметь радикальные, расистские, гомофобные радикальные элементы, которые попытаются оставить свой след на том, что будет происходить в стране. Это определенно вызывает беспокойство".

