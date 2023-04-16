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Нетаниягу: уверен, ЦРУ знает, что Моссад не стоял за протестами
16.04.2023 21:16 Ирина Демьянова

Нетаниягу: уверен, ЦРУ знает, что Моссад не стоял за протестами

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отрицает утечку данные Центрального разведывательного управления о том, что шпионское агентство Моссад поддерживало протесты против усилий его правительства по реформе судебной системы.

“Я ценю американскую разведку немного больше, чем это, и я думаю, что они, вероятно, знают правду“, — сказал Нетаниягу в программе “Встреча с прессой” на канале NBC, когда его спросили об утечках, которые широко освещались в американских СМИ и быстро опровергались Израилем.

“Правда в том, что юрисконсульт Моссада сказал, что по израильскому законодательству в демонстрациях могут участвовать младшие члены Моссада, а не старшие члены. Вот, я думаю, что привело к этому недоразумению, — говорит он. - Моссад, военные, службы внутренней безопасности работают рука об руку со мной как премьер-министром, чтобы обеспечить безопасность страны, и они чертовски хорошо с этим справляются“.

15-минутное интервью в основном посвящено реформе судебной системы, при этом Нетаниягу повторяет тезисы о ее необходимости для восстановления баланса сил между ветвями власти и настаивает на том, что он стремится к как можно более широкому консенсусу в отношении изменений.
 

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