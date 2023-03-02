



Нетаниягу уточняет сравнение Хавара и Тель-Авива: Нигде нет места самосуду

В канцелярии премьер-министра дали пояснения по вчерашним заявлениям премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



"Вопреки утверждениям, которые звучат в СМИ, единственное сравнение, которое премьер-министр Нетаниягу провел между Хавара и Тель-Авивом, заключается в том, что закон нигде нельзя брать в руки", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.



Вчера в израильских СМИ появились сообщения, согласно которым во время демонстрации перед домом премьер-министра в Иерусалиме Нетаниягу заявил: "Мы не приемлем насилия — ни в Хаваре, ни в Тель-Авиве".



Премьер-министр сосредоточил свое выступление на критике тысяч протестующих, которые сегодня по всей стране выступают против судебно-правовой реформы.



"Право на демонстрации является фундаментальной ценностью демократии, но свобода демонстрации — это не свобода разрушить государство. Тот, кто сказал это 20 лет назад, - бывший председатель БАГАЦ Аарон Барак. Это было правдой тогда и остается правдой сегодня", — сказал Нетаниягу.

