



Нетаниягу ушел с заседания кабмина из-за комиссии по расследованию шпионского ПО

На еженедельном заседании кабинета министров было представлено заключение юридического советника правительства Гали Бахарав-Миары, в котором она вновь заявила о своем несогласии с созданием комиссии по расследованию предполагаемого незаконного использования шпионского ПО правоохранительными органами.



В том числе речь идет о делах, связанных с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, который считается одной из главных целей расследования.



По сообщениям ивритских СМИ, Нетаниягу отказался от участия и покинул заседание, поручив вести его министру юстиции Яриву Левину, который настаивал на создании комиссии.



На встрече Левин, как сообщается, сообщил заместителю юридического советника Гилу Лимону, что мнение Бахарав-Миара “ограничивает права человека”.





