



Нетаниягу улетит в Лондон

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара вылетят сегодня вечером (четверг) в Лондон, на фоне протестов против правовой революции по всей стране в рамках "Дня паралича".



Взлет запланирован на 11:00 вечера, но возможны изменения, как это было в предыдущих полетах Нетаниягу. Ожидается, что они вернутся в Израиль в субботу вечером.



Самолет, на котором полетят Нетаниягу, - это Boeing 777, в бизнес-классе, где сиденья могут превращаться в кровати, а также более удобное разделение между пассажирами бизнес-класса и остальными пассажирами самолета. Нетаниягу хотел вылететь на этом самолете, когда он отбыл в Берлин на прошлой неделе и в Париж на позапрошлой - но в El Al не смогли найти пилотов, которые согласились бы лететь с ним, и ему пришлось лететь на Boeing 737.



Нетаниягу приземлится в столице Англии после окончания рабочего времени аэропорта Хитроу, получив на это исключительное и специальное разрешение, аналогично его посадке в Берлине на прошлой неделе.