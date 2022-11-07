



Нетаниягу требует создать правительство без заключения коалиционных соглашений

Председатель Ликуда Биньямин Нетаниягу предложил главам партий правого блока под его руководством сформировать правительство в течение десяти дней.



Нетаниягу предлагает договориться о распределении портфелей и должностей, но отложить составление и подписание коалиционных соглашений до окончания ее формирования. Нетаниягу объяснил, что таким образом можно будет как можно быстрее отстранить Лапида и членов нынешнего кабинета министров от занимаемых должностей.



Согласно плану Нетаниягу, правительство будет сформировано в соответствии с соглашением, содержащим лишь общие заголовки требований и изменений, на которые оно обязуется пойти. В соглашение будет включена гарантия, в которой говорится, что если конкретные требования партий не будут выполнены в будущем, у них будет возможность проголосовать против утверждения государственного бюджета и выразить недоверие правительству. Несмотря на это, председатель партии религиозных сионистов Бецалель Смотрич и лидеры партии Яадут А-Тора выступили против этого шага, опасаясь, что некоторые из их требований не будут выполнены в будущем.





Нетаниягу намерен составить общий документ, в котором, например, появится и обязательство провести реформы в судебной системе, но без конкретной формулировки, будет ли это пискат итбагрут или основной закон, а также обязательство отменить экономические планы предыдущего правительства, направленные против ультраортодоксального населения. С другой стороны, бюджетные требования ультраортодоксальных фракций, Бен Гвира и Смотрича, будут включены в соглашения, которые будут разработаны позже или ближе к утверждению государственного бюджета.



Один из представителей правого блока заявил, что "смысл этого шага заключается, прежде всего, в том, чтобы выгнать Лапида и министров правительства из их кабинетов. Каждый день их пребывания там - это ущерб для нас. Затем мы подробно обсудим все требования, никто никуда не уйдет". Нетаниягу заявил вчера, что он заинтересован в том, чтобы привести правительство к присяге 16 ноября, на следующий день после присяги Кнессета, при условии достижения договоренностей с лидерами партий.



Сегодня Нетаниягу встретится с членом Кнессета Итамаром Бен Гвиром. Ожидается, что последний потребует портфель внутренней безопасности, портфель образования и другие должности в Кнессете для других членов своей партии. Однако ожидается, что Нетаниягу сохранит министерство просвещения в для Смотрича или одного из членов Ликуда. Бен Гвир также потребует расширения бюджетов для полицейских и дополнительных полномочий в Министерстве внутренней безопасности.