



Нетаниягу требует оценить готовность Израиля к землетрясению

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил главе Совета национальной безопасности Цахи Анегби оценить готовность Израиля к землетрясению.



Такое поручение он дал после смертоносных стихийных бедствий, обрушившихся сегодня на Турцию и Сирию.



Согласно заявлению пресс-службы канцелярии главы израильского правительства, Анегби созовет встречу как можно скорее.



По данным 12-го канала, соответствующие указания были сделаны на фоне отчета госконтролера и аварийно-спасательных служб, согласно которым около 28 600 домов в Израиле могут быть серьезно повреждены. Без крова, по прогнозам, могут остаться порядка 170 тысяч человек. Более того, погибнуть могут сотни человек, а ранеными окажутся несколько тысяч.



Согласно отчету, большинство домов из зоны риска находятся в таких местах, как Тверия и Бейт-Шеан, которые расположенных вдоль сейсмически активной восточно-африканской рифтовой долины.



Между тем, ранее уже появилось сообщает о том, что МВД активно готовится к возможности смертоносного землетрясения. Специальная программа была внедрена примерно один год назад.