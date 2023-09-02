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Нетаниягу требует обсудить депортацию участников беспорядков
02.09.2023 20:32 Аркадий Бочаровский

Нетаниягу требует обсудить депортацию участников беспорядков


Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал специальную группу для обсуждения принятия мер против участников массовых беспорядков в Тель-Авиве, учиненных эритрейскими мигрантами.

Среди обсуждаемых мер - депортация участников беспорядков.

Офис премьер-министра заявил: "После массовых беспорядков в Тель-Авиве премьер-министр принял решение созвать специальную группу министров для рассмотрения вопроса о принятии мер против нелегальных инфильтрантов, участвовавших в нарушении порядка, включая меры по депортации. Заседание группы министров состоится завтра в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме".

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