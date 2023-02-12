



Нетаниягу: Терроризму нужно нанести сильный удар

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в начале заседания кабинета министров, что "ответить на терроризм — значит нанести ему сильный удар".



Сегодня кабинет обсудит широкие действия против виновных в терроризме и их сторонников в Восточном Иерусалиме.



Нетаниягу также обратился к противникам судебной реформы, заявив, что "правительство получило четкий мандат от граждан Израиля — нельзя призывать к насилию и гражданским восстаниям. Нельзя переходить красную черту".