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Нетаниягу: Терроризму нужно нанести сильный удар
12.02.2023 13:10 Евгения Маркова

Нетаниягу: Терроризму нужно нанести сильный удар

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в начале заседания кабинета министров, что "ответить на терроризм — значит нанести ему сильный удар".

Сегодня кабинет обсудит широкие действия против виновных в терроризме и их сторонников в Восточном Иерусалиме.

Нетаниягу также обратился к противникам судебной реформы, заявив, что "правительство получило четкий мандат от граждан Израиля — нельзя призывать к насилию и гражданским восстаниям. Нельзя переходить красную черту".

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