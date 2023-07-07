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Нетаниягу: террористам дорога только в два места
07.07.2023 12:18 Алина Груднева

Нетаниягу: террористам дорога только в два места

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поблагодарил силы безопасности за ликвидацию двух террористов в Шхеме.

Соответствующее заявление он сделал днем, 7 июля.

"Любой террорист, посмевший пролить кровь израильтян, окажется в одном из двух мест — либо в могиле, либо в тюрьме", - подчеркнул он.

Следом за ним выступил министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир.

"Народ Израиля благодарит вас. Террористы и те, кто хочет навредить стране, не заслуживают ни одного дня свободы", - подчеркнул он.

 

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