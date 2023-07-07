



Нетаниягу: террористам дорога только в два места

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поблагодарил силы безопасности за ликвидацию двух террористов в Шхеме.



Соответствующее заявление он сделал днем, 7 июля.



"Любой террорист, посмевший пролить кровь израильтян, окажется в одном из двух мест — либо в могиле, либо в тюрьме", - подчеркнул он.



Следом за ним выступил министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир.



"Народ Израиля благодарит вас. Террористы и те, кто хочет навредить стране, не заслуживают ни одного дня свободы", - подчеркнул он.



