



Нетаниягу: США и Иран ведут переговоры о “мини-сделке”, - СМИ

Согласно сообщениям ивритских СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаниягу во вторник проинформировал официальных лиц о деталях потенциальной ядерной сделки между США и Ираном, которую Израиль сможет принять.



Нетаниягу преуменьшил значение американо-иранских переговоров как приближающихся к “мини-соглашению, а не к соглашению”, говорится в сообщениях Walla и 13 канала со ссылкой на нескольких неназванных законодателей, которые приняли участие в трехчасовой встрече за закрытыми дверями.



“То, что сейчас на повестке дня между Вашингтоном и Тегераном, — это не ядерная сделка, а мини-сделка, — сказал Нетаниягу. — Мы сможем с этим справиться”.



“Это не та сделка, о которой мы знали”, — как сообщается, сказал премьер-министр, имея в виду ядерную сделку 2015 года, против которой решительно выступал Иерусалим, и от которой Вашингтон отказался в 2018 году.



Участники встречи сообщили 13 каналу, что Нетаниягу дал понять, что Израиль “может смириться” с предстоящим соглашением.



Walla отмечает, что сделка, по-видимому, включает оговорку о том, что Иран не будет обогащать уран выше 60%, а взамен США снимут санкции с иранских средств, которые удерживаются за границей. Обе стороны также проведут обмен пленными.



Нетаниягу во вторник направил США сообщение о том, что Израиль не считает себя связанным каким-либо соглашением, которое Вашингтон может заключить с Ираном по его ядерной программе.



Выступая в начале заседания комитета Кнессета по иностранным делам и обороне, премьер-министр, отреагировал на сообщения о возобновлении контактов Вашингтона с Ираном.

Нетаниягу сказал, что с годами Иран заменил арабские страны в качестве главной угрозы Израилю.



“Более 90% наших проблем с безопасностью связаны с Ираном и его [марионетками], — сказал он, сравнив их с распространяющейся раковой опухолью. - Наша позиция ясна: Израиль не будет связан какой-либо сделкой с Ираном и будет продолжать защищаться”.



Нетаниягу заявил, что Израиль по-прежнему выступает против возврата к первоначальной ядерной сделке 2015 года, из которой США вышли при бывшем президенте Дональде Трампе.



”Мы работаем над тем, чтобы остановить Иран, и, с другой стороны, мы прилагаем большие усилия для расширения круга мира. Эти вещи ставят перед нами большие задачи, но также и возможности”, — сказал Нетаниягу.



Израиль не был участником первоначальной ядерной сделки между Ираном и мировыми державами, против которой активно выступал Нетаниягу. Усилия Европы и администрации президента США Джо Байдена по возрождению соглашения и возвращению Вашингтона в пакт также были встречены протестами из Иерусалима.



Израиль утверждает, что дипломатические усилия недостаточны для предотвращения получения Ираном ядерного оружия, и вместо этого выступает за реальную военную угрозу.

