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Нетаниягу сравнил протесты против экономических реформ с нынешним кризисом
29.03.2023 15:35 Ирина Демьянова

Нетаниягу сравнил протесты против экономических реформ с нынешним кризисом

Выступая на организованной в США конференции, премьер-министр Биньямин Нетаниягу сравнил общественную оппозицию его прошлым экономическим реформам с нынешними протестами против судебной реформы.

Нетаниягу говорит, что его критики ошибались тогда и ошибаются сейчас.

Но он пытается заверить обеспокоенных международных критиков в том, что “Израиль был, есть и всегда будет оставаться гордой демократией в самом сердце Ближнего Востока”.
 

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