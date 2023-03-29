



Нетаниягу сравнил протесты против экономических реформ с нынешним кризисом

Выступая на организованной в США конференции, премьер-министр Биньямин Нетаниягу сравнил общественную оппозицию его прошлым экономическим реформам с нынешними протестами против судебной реформы.



Нетаниягу говорит, что его критики ошибались тогда и ошибаются сейчас.



Но он пытается заверить обеспокоенных международных критиков в том, что “Израиль был, есть и всегда будет оставаться гордой демократией в самом сердце Ближнего Востока”.

