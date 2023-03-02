



Нетаниягу сравнил протестующих в Тель-Авиве с поджигателями Хавара

Проведя параллель между жестоким бунтом поселенцев в Хавара е и протестами в Тель-Авиве против плана его правительства радикально перестроить систему правосудия страны, премьер-министр Биньямин Нетаниягу в среду призвал израильтян "снять напряженность, остановить насилие".



Но его призыв к спокойствию, похоже, был омрачен этим сравнением, которое возмутило его противников.



Премьер-министр сделал заявление в прямом эфире из своего кабинета во время вечерних выпусков новостей в прайм-тайм после дня общенациональных протестов против реформы судебной системы.



Протесты прокатились по Израилю, в результате чего по меньшей мере 11 человек получили ранения и более 50 человек были арестованы в ходе столкновений с полицией. В Тель-Авиве к демонстрантам, пытавшимся заблокировать шоссе Аялон, применялись насильственные меры, в том числе полиция впервые использовала водометы и светошумовые гранаты.



В воскресенье поселенцы устроили беспорядки в палестинском городе Хувара в отместку за теракт, в результате которого ранее в тот же день погибли два израильтянина. Радикальные поселенцы сжигали дома, автомобили и магазины и нападали на палестинцев, что привело к ранениям и смерти палестинца при невыясненных обстоятельствах .



"Мы не потерпим насилия ни в Хавара, ни в Тель-Авиве", — сказал Нетаниягу, добавив, что в обеих ситуациях демонстранты перешли красную черту, которую он назвал насилием и анархией.



Заявление Нетаниягу не содержало ожидаемого призыва к компромиссу и переговорам, а вместо этого обвинило протестующих в разжигании "анархии".



"Свобода протеста — это не лицензия на то, чтобы довести страну до анархии", — сказал Нетаниягу.



Нетаниягу сравнил события этой недели с размежеванием в Газе в 2005 году, когда правительство под руководством "Ликуд" в одностороннем порядке покинуло Газу и четыре общины в северной Самарии. Протесты, по-прежнему являвшиеся открытой раной для сторонников поселений в израильском обществе, были напряженными и спорными, что привело к конфликтам между эвакуированными и силами безопасности.



"Они вышли и выразили решительный протест. Но я скажу одно - эта борьба не перешла красных линий", — сказал Нетаниягу об активистах, выступающих против размежевания.



Утверждение Нетаниягу о том, что эти демонстрации не сопровождались насилием, было ложным, поскольку до и во время эвакуации широко распространились беспорядки, в том числе блокирование дорог и ожесточенные столкновения с силами безопасности. Два противника размежевания также совершили террористические акты против арабов, в результате которых восемь человек были убиты.



Нетаниягу, проголосовавший за размежевание, но позже заявивший, что это произошло под политическим давлением, также умолчал о том, что нынешний министр финансов Бецалель Смотрич был арестован и удерживался ШАБАК в течение трех недель в 2005 году по подозрению в заговоре с полицией и поджоге на оживленной тель-авивской трассе.



Смотрич, крайне правый активист-поселенец, в конечном итоге был освобожден без предъявления обвинений.



Нетаниягу также заявил без доказательств, что за некоторыми протестами против пересмотра судебной системы стояли "иностранные элементы" — обычное обвинение в адрес израильских левых со стороны некоторых ультраправых.



Сравнение Нетаниягу резко контрастирует с выступлением ранее вечером президента Герцога, который пытается способствовать переговорам коалиции и оппозиции о продуманной и согласованной судебной реформе.



Герцог похвалил демонстрантов как патриотов, заботящихся о будущем Израиля, и сказал, что разделяет их опасения.



"Я вижу протесты, тревогу и страх, которые исходят из глубины ваших сердец — страх, который я также выразил в отношении законодательства в том виде, в каком оно представляется сейчас. Я очень хорошо чувствую глубину боли и глубину беспокойства за судьбу страны", — сказал Герцог.



Нетаниягу завершил свое выступление повторением призывов к диалогу по поводу судебной реформы, но не взял на себя обязательств приостановить законодательный процесс своей коалиции — условие, которое до сих пор подчеркивали оппозиционные политики и президент.