



Нетаниягу - спасателям, вернувшимся из Турции: Израиль гордится вами

Вечером, 13 февраля, в аэропорту Бен-Гурион прошла церемония встречи вернувшихся из пострадавшей от землетрясений Турции израильских спасателей.



К ним обратился премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



"Весь Израиль гордится вами, и я горжусь вами. Я приветствую вас. Добро пожаловать домой", — сказал Нетаниягу делегации, состоящей из 150 сотрудников Службы тыла.



В церемонии встречи также приняли участие министр обороны Йоав Галант и начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви.



Как сообщалось ранее, израильской поисково-спасательной группе удалось извлечь из-под завалов разрушенных домов 19 человек. Делегация военных вернулась домой, в то время, как полевой госпиталь ЦАХАЛа в Турции продолжает работать для оказания помощи гражданским.



В нем помощь к настоящему моменту уже получили около 412 человек. Госпиталь продолжит работать как минимум до конца этой недели.



