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Нетаниягу созывает военно-политический кабинет
06.04.2023 15:56 Алина Груднева

Нетаниягу созывает военно-политический кабинет

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал на вечер, 6 апреля, заседание военно-политического кабинета.

Поводом послужил рост напряженности в последнее время.

В частности, в последние два дня произошли жесткие столкновения между полицией и палестинцами в мечети Аль-Акса. Также две ночи подряд террористы Газы совершали ракетные обстрелы.

Более того, 6 апреля, север Израиля подвергся самому массированному ракетному обстрелу с территории Ливана за последние годы.

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