



Нетаниягу созывает военно-политический кабинет

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал на вечер, 6 апреля, заседание военно-политического кабинета.



Поводом послужил рост напряженности в последнее время.



В частности, в последние два дня произошли жесткие столкновения между полицией и палестинцами в мечети Аль-Акса. Также две ночи подряд террористы Газы совершали ракетные обстрелы.



Более того, 6 апреля, север Израиля подвергся самому массированному ракетному обстрелу с территории Ливана за последние годы.