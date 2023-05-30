



Нетаниягу созвал совещание о создании группы для борьбы с ростом стоимости жизни

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал первое совещание для обсуждения создания целевой группы по борьбе с ростом стоимости жизни в Израиле.



По данным канцелярии главы правительства, на встречу позвали министра финансов Бецалеля Смотрича, министра сельского хозяйства Ави Дихтера и других высокопоставленных представителей указанных министерств.



Стороны обсуждают шаги, необходимые для борьбы со ростом стоимости жизни в Израиле.



